Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая

18 мая в (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса. В главном событии пройдет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между (34-0-1) и (21-0).

Другие бои турнира:

Маирис Бриедис (28-2) – Джай Опетая (24-0);

Джо Кордина (17-0) – Энтони Какаче (21-1);

Сергей Ковалев (35-4-1) – Робин Сафар (16-0);

Марк Чемберлен (15-0) – Джошуа Олувасеун Вахаб (23-1);

Фрэнк Санчес (24-0) – Агит Кабайел (24-0);

Даниэль Лапин (9-0) – Октавио Пудивитр (9-1).

Старт боксерского вечера – в 22:00 по московскому времени.

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