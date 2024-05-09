Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая

Теги Сергей Ковалев Александр Усик Тайсон Фьюри Маирис Бриедис бокс Даниэль Лапин Усик – Фьюри Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса. В главном событии пройдет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри (34-0-1) и Александром Усиком (21-0).

Другие бои турнира:

  • Маирис Бриедис (28-2) – Джай Опетая (24-0);
  • Джо Кордина (17-0) – Энтони Какаче (21-1);
  • Сергей Ковалев (35-4-1) – Робин Сафар (16-0);
  • Марк Чемберлен (15-0) – Джошуа Олувасеун Вахаб (23-1);
  • Фрэнк Санчес (24-0) – Агит Кабайел (24-0);
  • Даниэль Лапин (9-0) – Октавио Пудивитр (9-1).

Старт боксерского вечера – в 22:00 по московскому времени.

11 текстов, чтобы подготовиться к супербою Усика и Фьюри – главному в XXI веке

Опрос

Усик vs Фьюри. Вы за кого?
голосов
Александр Усик
%
Александр Усик
Тайсон Фьюри
%
Тайсон Фьюри
За красивый бокс
%
Энтони Джошуа

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий