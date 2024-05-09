Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая
18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса. В главном событии пройдет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри (34-0-1) и Александром Усиком (21-0).
Другие бои турнира:
- Маирис Бриедис (28-2) – Джай Опетая (24-0);
- Джо Кордина (17-0) – Энтони Какаче (21-1);
- Сергей Ковалев (35-4-1) – Робин Сафар (16-0);
- Марк Чемберлен (15-0) – Джошуа Олувасеун Вахаб (23-1);
- Фрэнк Санчес (24-0) – Агит Кабайел (24-0);
- Даниэль Лапин (9-0) – Октавио Пудивитр (9-1).
Старт боксерского вечера – в 22:00 по московскому времени.
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