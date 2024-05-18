Дрозд – о Канело: «Бивол – недосягаемая планка для Сауля. Но ему нужно набраться смелости и подняться в полутяжелый вес»

Григорий Дрозд дал совет Саулю Альваресу.

«Канело надо набраться смелости и подняться в полутяжелый вес. Какой ему еще дать совет? Вопрос в том, как он будет себя чувствовать с топами? В лице Дмитрия Бивола он получил недосягаемую планку. Но ведь такой звездный боксер не имеет права боксировать с ребятами, которые только-только поднимаются в рейтинге. Он заложник ситуации.

Трусом я его не считаю. Храбрости точно хватит. Если он выйдет с такой же готовностью, как в прошлый раз, ничего хорошего не будет. Он проиграет. Но проигрыш на таком уровне не является болезненным в плане потери репутации. Это большой поединок для обеих сторон. Бивол будет только увереннее и ярче во втором поединке. Бой Альвареса против Александра Гвоздика будет конкурентным», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

В Саудовской Аравии надеются организовать бой Бивол – Бетербиев в октябре или декабре

Канело: «Реванш с Биволом – единственный бой, который заставит меня подняться в полутяжелый вес. Хочу отомстить ему»