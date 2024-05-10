Иноуэ вышел на первое место в рейтинге P4P по версии The Ring. Кроуфорд и Усик – в топ-3

The Ring признал Наойю Иноуэ лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

В майском рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории журнал The Ring поставил на первое место абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе Наойю Иноуэ. 6 мая японец нокаутировал Луиса Нери и защитил пояса.

На втором месте в списке оказался Теренс Кроуфорд, чемпион WBA, WBC и WBO в полусреднем весе. Тройку лучших замыкает чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе Александр Усик.

Полностью топ-10 по версии выглядит так:

, абсолютный чемпион мира в первом полулегком весе; Теренс Кроуфорд, чемпион WBA, WBC и WBO в полусреднем весе; , чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе; , абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе; Артур Бетербиев, чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе; , чемпион WBA в полутяжелом весе; Эррол Спенс, боксер-полусредневес; Джервонта Дэвис, чемпион WBA в легком весе; Джесси Родригес, чемпион IBF и WBO в наилегчайшем весе; Дзюнто Накатани, чемпион WBC в легчайшем весе.

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