Иноуэ вышел на первое место в рейтинге P4P по версии The Ring. Кроуфорд и Усик – в топ-3

Теги Артур Бетербиев Александр Усик Сауль Альварес Дмитрий Бивол Наойя Иноуэ Теренс Кроуфорд бокс The Ring Джервонта Дэвис Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

The Ring признал Наойю Иноуэ лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

В майском рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории журнал The Ring поставил на первое место абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе Наойю Иноуэ. 6 мая японец нокаутировал Луиса Нери и защитил пояса.

На втором месте в списке оказался Теренс Кроуфорд, чемпион WBA, WBC и WBO в полусреднем весе. Тройку лучших замыкает чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе Александр Усик.

Полностью топ-10 по версии The Ring выглядит так:

  1. Наойя Иноуэ, абсолютный чемпион мира в первом полулегком весе;
  2. Теренс Кроуфорд, чемпион WBA, WBC и WBO в полусреднем весе;
  3. Александр Усик, чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе;
  4. Сауль Альварес, абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе;
  5. Артур Бетербиев, чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе;
  6. Дмитрий Бивол, чемпион WBA в полутяжелом весе;
  7. Эррол Спенс, боксер-полусредневес;
  8. Джервонта Дэвис, чемпион WBA в легком весе;
  9. Джесси Родригес, чемпион IBF и WBO в наилегчайшем весе;
  10. Дзюнто Накатани, чемпион WBC в легчайшем весе.

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1 комментарий
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