Иноуэ вышел на первое место в рейтинге P4P по версии The Ring. Кроуфорд и Усик – в топ-3
The Ring признал Наойю Иноуэ лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.
В майском рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории журнал The Ring поставил на первое место абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе Наойю Иноуэ. 6 мая японец нокаутировал Луиса Нери и защитил пояса.
На втором месте в списке оказался Теренс Кроуфорд, чемпион WBA, WBC и WBO в полусреднем весе. Тройку лучших замыкает чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе Александр Усик.
Полностью топ-10 по версии The Ring выглядит так:
- Наойя Иноуэ, абсолютный чемпион мира в первом полулегком весе;
- Теренс Кроуфорд, чемпион WBA, WBC и WBO в полусреднем весе;
- Александр Усик, чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе;
- Сауль Альварес, абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе;
- Артур Бетербиев, чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе;
- Дмитрий Бивол, чемпион WBA в полутяжелом весе;
- Эррол Спенс, боксер-полусредневес;
- Джервонта Дэвис, чемпион WBA в легком весе;
- Джесси Родригес, чемпион IBF и WBO в наилегчайшем весе;
- Дзюнто Накатани, чемпион WBC в легчайшем весе.
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