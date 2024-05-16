В Саудовской Аравии надеются организовать бой Бивол – Бетербиев в октябре или декабре

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Стало известно, когда может пройти бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

По словам руководителя государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейха, поединок состоится в октябре или декабре.

Напомним, что изначально бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе планировался на 1 июня. Бетербиев отказался от участия из-за разрыва мениска.

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