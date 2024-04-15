Григорий Дрозд: «Мне больше нравится стиль Бивола, чем Бетербиева. Думаю, он победит Артура»

Григорий Дрозд видит Дмитрия Бивола фаворитом поединка с Артуром Бетербиевым.

«Кто навяжет свой стиль, тот и будет иметь преимущество. Уверен, если у Артура получится войти в ближнюю или среднюю дистанцию и там проводить много времени, то у Бивола будут серьезные трудности. Но если Дима сможет передней рукой контролировать Бетербиева, остро контратаковать, быть подвижным всю дистанцию и действовать строго, то шансов больше будет у него.

Именно перебоксировать шансов больше у Бивола, а навязать бой на встречных курсах и закончить досрочно проще Бетербиеву. Мне кажется, исходя из времени и стиля, более выигрышная ситуация у Дмитрия. Мне больше нравится его стиль бокса. Функционально он очень хорошо подойдет к бою. Бивол будет сдерживать давление. И мне кажется, стиль Бивола победит», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

Ожидается, что бой Бивола и Бетербиева состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

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