Григорий Дрозд: «Мне больше нравится стиль Бивола, чем Бетербиева. Думаю, он победит Артура»

Теги Григорий Дрозд Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Григорий Дрозд видит Дмитрия Бивола фаворитом поединка с Артуром Бетербиевым.

«Кто навяжет свой стиль, тот и будет иметь преимущество. Уверен, если у Артура получится войти в ближнюю или среднюю дистанцию и там проводить много времени, то у Бивола будут серьезные трудности. Но если Дима сможет передней рукой контролировать Бетербиева, остро контратаковать, быть подвижным всю дистанцию и действовать строго, то шансов больше будет у него.

Именно перебоксировать шансов больше у Бивола, а навязать бой на встречных курсах и закончить досрочно проще Бетербиеву. Мне кажется, исходя из времени и стиля, более выигрышная ситуация у Дмитрия. Мне больше нравится его стиль бокса. Функционально он очень хорошо подойдет к бою. Бивол будет сдерживать давление. И мне кажется, стиль Бивола победит», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

Ожидается, что бой Бивола и Бетербиева состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

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4 комментария
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я тоже почти уверен в этом
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БТР в отличии от бивола одним панчем может полностью изменить картину боя.. Да и защита от боди панчей у Димы не очень хороша.
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Рабо а по корпусу сделает своё дело... Бивол устанет
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Всё верно. В теории все знают как победить Артура и ни у кого это не получается в ринге..
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