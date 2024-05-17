Махачев заявил, что Хабиб приедет в тренировочный лагерь к бою с Порье: «Это будут безумные 10 дней»

Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов приедет к нему в тренировочный лагерь.

«Мне намного легче, чем Хабибу, потому что он показал мне эту дорогу, а я просто следую за ним. Мне просто оставалось делать то, что делал он. И все. Он в отставке, но он продолжает давить на нас, послезавтра он приедет в мой лагерь.

И я понимаю, что последние 10 дней лагеря будут сумасшедшими. Это будет тяжело для всех. Усман сказал тренеру: «Хабиб скоро приедет, можно мне сегодня отдохнуть? Я должен подготовиться», − сказал чемпион в легком весе .

Махачев − о Хабибе: «Он скучает по боям и кэмпам. Поэтому он всегда тренируется»

Махачев − о бое с Конором: «Конечно, я соглашусь драться с ним»