Абдель-Азиз − о тренировочном лагере Махачева: «Ислам делает тут со всеми, что хочет. Величайший боец»

Али Абдель-Азиз назвал Ислама Махачева величайшим из действующих бойцов UFC.

«Я нахожусь в тренировочном лагере Ислама Махачева уже две недели. Он делает со всеми, что хочет. Это величайший из действующих бойцов UFC.

2 июня он устроит мастер-класс, Иншаллах. Неважно, кто выйдет к нему в клетку», − написал в соцсетях менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.

Напомним, что Махачев в ночь на 2 июня подерется с в главном бою 302.

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