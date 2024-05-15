Абдель-Азиз − о тренировочном лагере Махачева: «Ислам делает тут со всеми, что хочет. Величайший боец»
Али Абдель-Азиз назвал Ислама Махачева величайшим из действующих бойцов UFC.
«Я нахожусь в тренировочном лагере Ислама Махачева уже две недели. Он делает со всеми, что хочет. Это величайший из действующих бойцов UFC.
2 июня он устроит мастер-класс, Иншаллах. Неважно, кто выйдет к нему в клетку», − написал в соцсетях менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.
Напомним, что Махачев в ночь на 2 июня подерется с Дастином Порье в главном бою UFC 302.
Тренер Порье: «В моих глазах Дастин уже чемпион. Он может победить Махачева»