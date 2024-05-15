Абдель-Азиз − о тренировочном лагере Махачева: «Ислам делает тут со всеми, что хочет. Величайший боец»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев Али Абдель-Азиз UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз назвал Ислама Махачева величайшим из действующих бойцов UFC.

«Я нахожусь в тренировочном лагере Ислама Махачева уже две недели. Он делает со всеми, что хочет. Это величайший из действующих бойцов UFC.

2 июня он устроит мастер-класс, Иншаллах. Неважно, кто выйдет к нему в клетку», − написал в соцсетях менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.

Напомним, что Махачев в ночь на 2 июня подерется с Дастином Порье в главном бою UFC 302.

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