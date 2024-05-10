Махачев заявил, что Хабиб предвидел попытку Порье сделать гильотину в их бою: «Перед UFC 242 он сказал мне поймать его на удушку, чтобы прочувствовать ее»

Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов ждал гильотину перед боем с Дастином Порье.

«Перед боем с Порье, клянусь богом, Хабиб сказал мне: «Поймайте меня в гильотину, я должен ее прочувствовать.

Во время поединка Дастин попробует забрать мою шею, после этого он устанет. И я покажу ему, что мы тут с вами готовили в раздевалке»», − сказал чемпион UFC Ислам Махачев, которому в ночь на 2 июня предстоит титульный поединок с .

Напомним, что Порье дрался с в 2019 году. Дастин в третьем раунде попытался сделать гильотину, но Хабиб выбрался из приема, после чего сам успешно задушил соперника.

Махачев − о недооценке Порье: «Кто-то считает, что я не уважаю его, но лучший ударник в нашем дивизионе»