Камил Гаджиев: «Не вижу смысла в бое Емельяненко и Минакова. Александр не готов драться с реальными бойцами»

Теги Александр Емельяненко MMA Виталий Минаков Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев заявил, что не видит смысла в бое Емельяненко и Минакова.

«Не вижу смысла. Не самая лучшая новость для Виталика, если его бой с Александром Емельяненко всерьез обсуждается. Если бы речь о нем шла пять-десять лет назад, это было бы здорово. Сегодня Емельяненко не готов драться с реальными бойцами, даже несмотря на то, что бросил пить.

Это здорово, но не те кондиции, чтобы претендовать на большие бои. Даже притом, что сам Виталий Минаков тоже далеко не в лучшей форме», – сказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Менеджер Емельяненко: «Неизвестно, будет ли новая дата боя с Дациком. Мы открыты для предложений. Минаков в мае – один из вариантов»

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3 комментария
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Минаков не в лучшей форме.... Это очень мягко сказано
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Позовите Фёдора, тогда будет интересно.
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Никто не хочет убить ае в клетке..
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