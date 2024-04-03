Камил Гаджиев: «Не вижу смысла в бое Емельяненко и Минакова. Александр не готов драться с реальными бойцами»

Камил Гаджиев заявил, что не видит смысла в бое Емельяненко и Минакова.

«Не вижу смысла. Не самая лучшая новость для Виталика, если его бой с всерьез обсуждается. Если бы речь о нем шла пять-десять лет назад, это было бы здорово. Сегодня Емельяненко не готов драться с реальными бойцами, даже несмотря на то, что бросил пить.

Это здорово, но не те кондиции, чтобы претендовать на большие бои. Даже притом, что сам тоже далеко не в лучшей форме», – сказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Менеджер Емельяненко: «Неизвестно, будет ли новая дата боя с Дациком. Мы открыты для предложений. Минаков в мае – один из вариантов»

Реванш Дацика и Емельяненко внезапно отменен. Что происходит?