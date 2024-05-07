Порье считает, что Махачев опаснее Хабиба: «Ислам лучше не только в джиу-джитсу, но и в ударной технике»

Дастин Порье считает, что Ислам Махачев опаснее Хабиба Нурмагомедова.

«Если говорить про джиу-джитсу, то выглядит немного более универсальным бойцом. У Хабиба были любимые приемы, которые он очень хорошо проводил, но Махачев...

Если он теряет позицию, то использует свои борцовские навыки – и всегда возвращает себе инициативу. Он не только лучше в джиу-джитсу, но и в ударной технике», – сказал легковес UFC Дастин Порье.

Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?

Дастин Порье: «Иногда мне кажется, что Махачев совсем меня не уважает»