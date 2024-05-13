Тренер Порье: «В моих глазах Дастин уже чемпион. Он может победить Махачева»

Тренер Порье верит в победу Дастина над Исламом Махачевым.

«Победа над Махачевым? Это может случиться. Дастин многого добился в спорте. Не думаю, что ему нужно что-то доказывать, но осталось одно незаконченное дело.

Порье – настоящий чемпион, хотя он никогда не владел чемпионским титулом. Только временным. В моих глазах он уже чемпион», – заявил Мэтт Браун.

Напомним, Дастин Порье подерется с Махачевым в главном событии UFC 302. Турнир состоится в ночь на 2 июня в Нюарке (США).

Ислам Махачев: «Каждый раз, когда Порье дерется за титул, его кто-то придушивает. Я готовлю для него кое-что особенное»

Махачев заявил, что Хабиб предвидел попытку Порье сделать гильотину в их бою: «Перед UFC 242 он сказал мне поймать его на удушку, чтобы прочувствовать ее»