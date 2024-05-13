Тренер Порье: «В моих глазах Дастин уже чемпион. Он может победить Махачева»

Теги UFC MMA Дастин Порье Мэтт Браун Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Тренер Порье верит в победу Дастина над Исламом Махачевым.

«Победа над Махачевым? Это может случиться. Дастин многого добился в спорте. Не думаю, что ему нужно что-то доказывать, но осталось одно незаконченное дело.

Порье – настоящий чемпион, хотя он никогда не владел чемпионским титулом. Только временным. В моих глазах он уже чемпион», – заявил Мэтт Браун.

Напомним, Дастин Порье подерется с Махачевым в главном событии UFC 302. Турнир состоится в ночь на 2 июня в Нюарке (США).

Ислам Махачев: «Каждый раз, когда Порье дерется за титул, его кто-то придушивает. Я готовлю для него кое-что особенное»

Махачев заявил, что Хабиб предвидел попытку Порье сделать гильотину в их бою: «Перед UFC 242 он сказал мне поймать его на удушку, чтобы прочувствовать ее»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий