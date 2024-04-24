Майкл Чендлер: «У Махачева явное преимущество перед Порье. Думаю, что Ислам его финиширует»

Теги UFC MMA Дастин Порье Майкл Чендлер Ислам Махачев Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер назвал фаворита поединка Махачев – Порье.

«У Ислама есть грэпплинг, борьба, сила, преимущество в размерах, поэтому, я думаю, что он финиширует Дастина. В этом бою у Махачева значительное превосходство.

У меня c Порье есть своя история. Я не нравлюсь ему, но мне не мешает это спать по ночам. Дастин очень хорош, но, как говорится, у Махачева есть все для победы», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.

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