Майкл Чендлер: «У Махачева явное преимущество перед Порье. Думаю, что Ислам его финиширует»

Майкл Чендлер назвал фаворита поединка Махачев – Порье.

«У Ислама есть грэпплинг, борьба, сила, преимущество в размерах, поэтому, я думаю, что он финиширует Дастина. В этом бою у Махачева значительное превосходство.

У меня c Порье есть своя история. Я не нравлюсь ему, но мне не мешает это спать по ночам. Дастин очень хорош, но, как говорится, у Махачева есть все для победы», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.

Чендлер раскритиковал Царукяна за отказ драться с Махачевым в июне: «Такие возможности упускать нельзя»

Махачев – о поединке с Порье: «Он попытается сделать мне гильотину, а я заберу его спину и задушу»