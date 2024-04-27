Джошуа считает Усика фаворитом в поединке с Фьюри: «Феноменальный боец. Он со всем справится»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа считает Александр Усика фаворитом в поединке с Тайсоном Фьюри.

«Я дрался с Усиком, поэтому могу говорить о том, что он показал в нашем бою. Александр – феноменальный боец. Считаю, что он со всем справится.

С Фьюри я никогда не встречался. Не знаю, каково это – драться с ним. Если говорить только о моем опыте, то я вынужден сказать, что Усик победит», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

Объединительный поединок между Фьюри и Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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