Джошуа считает Усика фаворитом в поединке с Фьюри: «Феноменальный боец. Он со всем справится»

Энтони Джошуа считает Александр Усика фаворитом в поединке с Тайсоном Фьюри.

«Я дрался с , поэтому могу говорить о том, что он показал в нашем бою. Александр – феноменальный боец. Считаю, что он со всем справится.

С Фьюри я никогда не встречался. Не знаю, каково это – драться с ним. Если говорить только о моем опыте, то я вынужден сказать, что Усик победит», – заявил экс-чемпион мира по боксу .

Объединительный поединок между Фьюри и Усиком состоится 18 мая в (Саудовская Аравия).

Фьюри оштрафуют на £10 млн, если он снимется с поединка против Усика

Усик и Фьюри 18 мая подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать