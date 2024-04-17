Аль эш-Шейх выложил фото с Джошуа: «Ждем результата боя Усик – Фьюри»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Усик – Фьюри Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Турки Аль эш-Шейх выложил совместное фото с Энтони Джошуа.

«Ждем результата боя Александра Усика и Тайсона Фьюри», – подписал публикацию руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии.

Джошуа (28-3) в последний раз дрался в марте, когда нокаутировал Фрэнсиса Нганну. Он идет на серии из трех досрочных побед.

Объединительный поединок между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде.

Энтони Джошуа: «На 100% уверен, что накажу Фьюри за все слова обо мне. Они будут моим топливом»

Энтони Джошуа: «Команда советует подождать поединка Усик – Фьюри. Надеюсь, у меня появится шанс»

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