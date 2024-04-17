Аль эш-Шейх выложил фото с Джошуа: «Ждем результата боя Усик – Фьюри»

Турки Аль эш-Шейх выложил совместное фото с Энтони Джошуа.

«Ждем результата боя и », – подписал публикацию руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии.

(28-3) в последний раз дрался в марте, когда нокаутировал . Он идет на серии из трех досрочных побед.

Объединительный поединок между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в .

Энтони Джошуа: «На 100% уверен, что накажу Фьюри за все слова обо мне. Они будут моим топливом»

Энтони Джошуа: «Команда советует подождать поединка Усик – Фьюри. Надеюсь, у меня появится шанс»