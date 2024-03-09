Джошуа хочет провести бой с победителем пары Усик – Фьюри

Энтони Джошуа рассказал о планах после победы над Фрэнсисом Нганну.

«Моя команда формирует мое будущее. Я здесь только для того, чтобы драться. Вернусь в свою клетку – выйду, когда придет время сражаться. Я просто хочу драться.

Поединок с победителем боя между и ? Да, мне это интересно», – сказал экс-чемпион мира по боксу .

В главном событии вечера бокса в Эр-Рияде Джошуа победил нокаутом во втором раунде.

Джошуа убил Нганну за пять минут на глазах у Фьюри – два нокдауна и жесткий нокаут

Энтони Джошуа: «Сказал Нганну, что ему не следует уходить из бокса. Он великий чемпион»