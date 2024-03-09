Джошуа хочет провести бой с победителем пары Усик – Фьюри

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа рассказал о планах после победы над Фрэнсисом Нганну.

«Моя команда формирует мое будущее. Я здесь только для того, чтобы драться. Вернусь в свою клетку – выйду, когда придет время сражаться. Я просто хочу драться.

Поединок с победителем боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри? Да, мне это интересно», – сказал экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

В главном событии вечера бокса в Эр-Рияде Джошуа победил Фрэнсиса Нганну нокаутом во втором раунде.

Джошуа убил Нганну за пять минут на глазах у Фьюри – два нокдауна и жесткий нокаут

Энтони Джошуа: «Сказал Нганну, что ему не следует уходить из бокса. Он великий чемпион»

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3 комментария
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Не смешно. Что Фьюри, что Усик это другой уровень для Джошуа. Вот бой с бронзовым или с кем то ещё из топ 10 имеет какой то смысл
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Почему бы и нет? Маркесу для нокаута Пакьяо понадобилось 4 попытки
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