Усик – первый тяжеловес в истории, объединивший все четыре пояса. Это 12-й случай абсолютного чемпионства во всех весах

В Саудовской Аравии в ночь на 19 мая прошел бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между и .

Усик победил раздельным решением судей и стал первым тяжеловесом, который объединил все четыре престижных пояса – WBC, WBA, WBO и IBF.

В эпоху четырех поясов это 12-й случай абсолютного чемпионства во всех весах. Ранее в других дивизионах это удавалось Бернарду Хопкинсу, Джермейну Тейлору, Теренсу Кроуфорду, Джошу Тейлору, Саулю Альваресу, Джермеллу Чарло, Девину Хейни, Наое Иноуэ и Александру Усику.

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