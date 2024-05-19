Усик – первый тяжеловес в истории, объединивший все четыре пояса. Это 12-й случай абсолютного чемпионства во всех весах
В Саудовской Аравии в ночь на 19 мая прошел бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
Усик победил раздельным решением судей и стал первым тяжеловесом, который объединил все четыре престижных пояса – WBC, WBA, WBO и IBF.
В эпоху четырех поясов это 12-й случай абсолютного чемпионства во всех весах. Ранее в других дивизионах это удавалось Бернарду Хопкинсу, Джермейну Тейлору, Теренсу Кроуфорду, Джошу Тейлору, Саулю Альваресу, Джермеллу Чарло, Девину Хейни, Наое Иноуэ и Александру Усику.
Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев – Сафар
Но я в очередной раз убедился в лицемерии людей.
Это бокс ребята, какая разница кто бился, из какой страны, сегодня была история и мы были её свидетелями.
Понимающим респект ✊