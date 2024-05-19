Усик – первый тяжеловес в истории, объединивший все четыре пояса. Это 12-й случай абсолютного чемпионства во всех весах

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии в ночь на 19 мая прошел бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Усик победил раздельным решением судей и стал первым тяжеловесом, который объединил все четыре престижных пояса – WBC, WBA, WBO и IBF.

В эпоху четырех поясов это 12-й случай абсолютного чемпионства во всех весах. Ранее в других дивизионах это удавалось Бернарду Хопкинсу, Джермейну Тейлору, Теренсу Кроуфорду, Джошу Тейлору, Саулю Альваресу, Джермеллу Чарло, Девину Хейни, Наое Иноуэ и Александру Усику.

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24 комментария
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Теперь Легенда !
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Когда на спортсе выскакивают новости о политике, мы хором это осуждаем.
Но я в очередной раз убедился в лицемерии людей.
Это бокс ребята, какая разница кто бился, из какой страны, сегодня была история и мы были её свидетелями.
Понимающим респект ✊
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Постоянно перебоксировать амбалов,которые вдвое больше тебя - просто браво 👏 👏👏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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Новый Александр Великий!
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Усик это пример умного и очень техничного боксёра)
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Ответ Zakal
Школа СССР ,Русский крым 😍 ну стечением обстоятельств у него другое гражданство сейчас
Еб%+%+:+:лан
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Абсолютная легенда без вопросов, Александр Усик!!!🇺🇦
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Усик в чистую победил,никакого раздельного решения там не должно было быть.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Все на Крещатик! (особенно мужики, отпразднуем как следует🍻)🙏🚐
Хорошая попытка ТЦК, но нет
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Ответ Zakal
С чем ты собственно не согласен?со школой СССР? Серьезно?
Это просто вообще не имеет значения, даже если какое-то наследие через тренеров и прослеживается. Не школа выигрывает титулы, а боксер. На первом плане должна быть личность боксера, а не школа несуществующей страны. Поэтому твой комментарий это ностальгический бред.
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Ответ Brosco
Когда на спортсе выскакивают новости о политике, мы хором это осуждаем. Но я в очередной раз убедился в лицемерии людей. Это бокс ребята, какая разница кто бился, из какой страны, сегодня была история и мы были её свидетелями. Понимающим респект ✊
Классный бой, Усик камбекнул на характере
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Ответ Денис Медведев
Усик это пример умного и очень техничного боксёра)
И очень крепкого
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Ну пожалуйста, уже целый день тут сидим😩
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Абсолютов в последнее время развелось и это здорово.
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Все на Крещатик! (особенно мужики, отпразднуем как следует🍻)🙏🚐
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Ответ Zakal
Школа СССР ,Русский крым 😍 ну стечением обстоятельств у него другое гражданство сейчас
Еще наследние Древнего Рима скажи)) Москва же третий Рим)
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Ответ Iamliam
Еще наследние Древнего Рима скажи)) Москва же третий Рим)
С чем ты собственно не согласен?со школой СССР? Серьезно?
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Ответ Iamliam
Это просто вообще не имеет значения, даже если какое-то наследие через тренеров и прослеживается. Не школа выигрывает титулы, а боксер. На первом плане должна быть личность боксера, а не школа несуществующей страны. Поэтому твой комментарий это ностальгический бред.
А боксер,что не из СССР?Боксера делают тренеры. Любого спортсмена делают тренеры .Сегодня триумф школы бокса СССР . Или может скажешь украинской?😁
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Ответ Zakal
Пока неудалили твой коммент можешь как то обьяснить?Я Аргументированно написал
Усику эту телегу прогони. Он, конечно, безударный, но вот Тайсону хватило и тебе аргументов хватит. Не факт, что сдержится, хотя и понятно, что о г. руки не надо пачкать.
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Ответ Benjamin
Ненавижу политику, глупое занятие ей интересоваться и еще тратить свою жизнь на споры какие-то по этому поводу
Правильно не интересуйся, когда в окопе окажешься, говори пуле, что вне политике…
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