Джордж Форман: «Если Фьюри не подкупит судей, то проиграет Усику»

Теги Джордж Форман Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Джордж Форман считает Александра Усика фаворитом боя с Тайсоном Фьюри.

«Во-первых, это отличный поединок. Усик – небольшой боксер, но все великие тяжеловесы были такими. Джо Луис, Джо Фрейзер, Мохаммед Али – они все были ниже 190 см. У ребят такого размера лучше координация и геймплан.

Усику нужно забрать первые два раунда, если он достаточно умен. Можно отдать четвертый, но потом снова включиться. После этого можно переживать лишь о том, чтобы победить по очкам. Он хорошо держит удар.

Фьюри будет тяжело. Если он не подкупит судей, то точно проиграет Усику», – сказал бывший чемпион мира по боксу Джордж Форман.

Каким будет бой Фьюри и Усика?

Тайсон – за Фьюри, Холифилд и Цзю верят в Усика. Бойцовский мир разделился перед супербоем

Опрос

Кто победит в бою Усик – Фьюри?
5325 голосов
Александр Усик
45%
Александр Усик
Тайсон Фьюри
44%
Тайсон Фьюри
Ничья
11%
Деонтей Уайлдер

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2 комментария
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Нууу, знатно набросал на вентилятор) если Фьюри будет хорошо мотивирован у Усика мало шансов
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Ответ leon01
Нууу, знатно набросал на вентилятор) если Фьюри будет хорошо мотивирован у Усика мало шансов
Думаю он точно мотивирован, такого разгильдяйства как с Нганну- точно не будет)
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