Джордж Форман: «Если Фьюри не подкупит судей, то проиграет Усику»

Джордж Форман считает Александра Усика фаворитом боя с Тайсоном Фьюри.

«Во-первых, это отличный поединок. Усик – небольшой боксер, но все великие тяжеловесы были такими. , , – они все были ниже 190 см. У ребят такого размера лучше координация и геймплан.

нужно забрать первые два раунда, если он достаточно умен. Можно отдать четвертый, но потом снова включиться. После этого можно переживать лишь о том, чтобы победить по очкам. Он хорошо держит удар.

будет тяжело. Если он не подкупит судей, то точно проиграет Усику», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

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