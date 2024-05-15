Фьюри и Усик суммарно заработают больше $100 млн за бой в Саудовской Аравии («Чемпион»)

Александр Усик и Тайсон Фьюри заработают рекордные для себя деньги за бой в Эр-Рияде.

Как сообщает издание «Чемпион», Фьюри за бой получит 69 млн долларов, а Усик − 34 млн.

Размер гонораров гарантирован обоим боксерам: они получат суммарно 103 млн долларов вне зависимости от результата и уровня продаж платных трансляций.

Напомним, что поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде. Бой должен выявить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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