Усик − о поддержке от детей перед боем с Фьюри: «У меня их четверо, дам каждому по поясу»

Александр Усик рассказал, что дети поддержали его перед боем с Тайсоном Фьюри.

«Заберу пояса домой. У меня будет четыре пояса для четырех моих детей. Каждому по одному.

Двое моих сыновей приходят ко мне в зал в Валенсии после тренировок. Они придают мне сил и мотивации.

Еще до того, как стать отцом, я представлял, что моим дети будут приносить стакан воды, подавать капу и говорить: «Эй, отец, давай, ты можешь», − сказал чемпион IBF, WBA и WBO Александр Усик, который подерется за титул абсолютного чемпиона мира против .

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