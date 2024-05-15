Усик − о поддержке от детей перед боем с Фьюри: «У меня их четверо, дам каждому по поясу»
Александр Усик рассказал, что дети поддержали его перед боем с Тайсоном Фьюри.
«Заберу пояса домой. У меня будет четыре пояса для четырех моих детей. Каждому по одному.
Двое моих сыновей приходят ко мне в зал в Валенсии после тренировок. Они придают мне сил и мотивации.
Еще до того, как стать отцом, я представлял, что моим дети будут приносить стакан воды, подавать капу и говорить: «Эй, отец, давай, ты можешь», − сказал чемпион IBF, WBA и WBO Александр Усик, который подерется за титул абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.
Грусть Усика-средневеса: проигрывал российскому доминатору и американцу, который на 20 см ниже
Тайсон – за Фьюри, Холифилд и Цзю верят в Усика. Бойцовский мир разделился перед супербоем
Опрос
Усик vs Фьюри. Вы за кого?
5018 голосов