Махачев посетил матч МЛБ между «Нью-Йорк Метс» и «Атлантой»

Теги UFC MMA MLB легкий вес (MMA) Атланта Метс Ислам Махачев UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев сходил на матч МЛБ в Нью-Йорке.

Чемпион UFC Ислам Махачев проводит подготовку к поединку с Дастином Порье в Нью-Джерси, где в ночь на 2 июня пройдет турнир UFC 302.

11 мая Махачев сходил на стадион «Сити Филд» в Куинсе (Нью-Йорк), где «Нью-Йорк Метс» дважды проиграли «Атланте Брейвс» (1:4 и 2:4).

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