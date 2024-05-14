Хейни обратился в атлетическую комиссию с требованием присудить Гарсии поражение

Дэйвин Хейни требует присудить Райану Гарсии поражение.

Об этом сказано в официальном письме, которое адвокат боксера направил в атлетическую комиссию штата Нью-Йорк.

«Рекорд Хейни испорчен из-за того, что атлетической комиссией были созданы опасные условия. Поединок превратился в издевательство: Гарсия не только принимал запрещенные препараты и использовал капельницы для восстановления, но и признался, что проваленное взвешивание всегда входило в его планы.

Эта тактика позволила ему получить несправедливое преимущество. Дополнительная процедура взвешивания не состоялась, поэтому невозможно узнать, сколько Гарсия весил в день боя. Мы требуем дисквалификации, которая будет более уместной, чем отмена результата поединка», – написал адвокат Хейни.

Бой между Хейни и Гарсией состоялся в ночь на 21 апреля. победил решением большинства судей.

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