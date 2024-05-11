Гарсия – Хейни: «Давай еще раз подеремся, если чувствуешь себя обманутым. Я буду есть на сборах только устриц. И не буду спать»

Райан Гарсия предложил еще один бой Дэвину Хейни.

«Дэвин, черт возьми, давай еще раз подеремся. Если ты чувствуешь, что тебя обманули. Мы можем сделать это снова.

Я буду есть на сборах только устриц. И не буду спать», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

В ночь на 21 апреля Дэвин Хейни проиграл Гарсии решением большинства судей.

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