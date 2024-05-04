Хейни – о поединке с Гарсией: «Чувствовал что-то неладное, но не хотел оправдываться. Меня никогда так не превосходили»

Теги бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни признался, что не удивлен положительному допинг-тесту Райана Гарсии.

«Меня никогда так не превосходили. Я чувствовал что-то неладное, но не хотел оправдываться», – признался экс-чемпион мира по боксу Дэвин Хейни.

Ранее стало известно, что Райан Гарсия сдал положительный допинг-тест перед поединком с Хейни. В организме боксера обнаружен остарин.

Хейни не хочет реванша с Гарсией после новостей о допинге: «Он рисковал моей жизнью, разберусь с ним в другом месте»

Дэвин Хейни: «Гарсия проявил неуважение к болельщикам и боксу, нарушив правила целых два раза»

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