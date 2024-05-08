Гарсия − о допинг-пробе: «Содержание настолько низкое, что это не могло повлиять»
Райан Гарсия заявил, что не виноват в употреблении допинга.
«Теперь вы знаете, что я ничего не провалил. Нет ничего, кроме этого воображаемого страусиного вещества.
Его уровень настолько низок, что никакой эффект невозможен. Они пытались, но ни одна ложь не устояла. Слава Богу!» − написал в соцсетях боксер-полусредневес Райан Гарсия, проваливший допинг-тест после победы над Дэвином Хейни.
Проба Гарсии показала наличие остарина. Следов 19-норандростерона нет (журналист Дэн Рафаэл)