Гарсия − о допинг-пробе: «Содержание настолько низкое, что это не могло повлиять»

Теги допинг бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Гарсия - Хейни Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия заявил, что не виноват в употреблении допинга.

«Теперь вы знаете, что я ничего не провалил. Нет ничего, кроме этого воображаемого страусиного вещества.

Его уровень настолько низок, что никакой эффект невозможен. Они пытались, но ни одна ложь не устояла. Слава Богу!» − написал в соцсетях боксер-полусредневес Райан Гарсия, проваливший допинг-тест после победы над Дэвином Хейни.

Проба Гарсии показала наличие остарина. Следов 19-норандростерона нет (журналист Дэн Рафаэл)

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