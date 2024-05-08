Гарсия − о допинг-пробе: «Содержание настолько низкое, что это не могло повлиять»

Райан Гарсия заявил, что не виноват в употреблении допинга.

«Теперь вы знаете, что я ничего не провалил. Нет ничего, кроме этого воображаемого страусиного вещества.

Его уровень настолько низок, что никакой эффект невозможен. Они пытались, но ни одна ложь не устояла. Слава Богу!» − написал в соцсетях боксер-полусредневес , проваливший допинг-тест после победы над .

Проба Гарсии показала наличие остарина. Следов 19-норандростерона нет (журналист Дэн Рафаэл)