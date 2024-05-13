Игорь Потеря: «UFC отстранил меня от боев на три месяца из-за запрещенного удара. Надеюсь, результат поединка аннулируют»

Игорь Потеря получил дисквалификацию на три месяца из-за запрещенного удара.

«Досадно, но UFC отстранил меня от боев на три месяца из-за запрещенного удара. Надеюсь, справедливость восторжествует и результат поединка будет аннулирован», – написал в соцсетях боец UFC Игорь Потеря, комментируя заявление Шары Буллета.

Поединок между Шарой Буллетом и Потерей могут отменить (ТАСС)

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