Игорь Потеря: «UFC отстранил меня от боев на три месяца из-за запрещенного удара. Надеюсь, результат поединка аннулируют»

Теги UFC MMA Игорь Потеря Бокс/MMA/UFC

Игорь Потеря получил дисквалификацию на три месяца из-за запрещенного удара.

«Досадно, но UFC отстранил меня от боев на три месяца из-за запрещенного удара. Надеюсь, справедливость восторжествует и результат поединка будет аннулирован», – написал в соцсетях боец UFC Игорь Потеря, комментируя заявление Шары Буллета.

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4 комментария
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Ответ NonFactor
Он получил дисквал за то, что Перейра применил запрещённый удар?
отстранили на 3 месяца из-за полученного урона, скорее всего сотрясение
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Ответ realsila
я не понял, где был запрещынный удар?
Такие сальто нельзя делать
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