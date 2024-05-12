Уайт сообщил, что UFC прекратит делать турниры в «Апексе», где состоялись 98 ивентов с 2020 года

Теги UFC Дана Уайт MMA UFC Apex Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что UFC перестанет проводит турниры на арене «Апекс».

«Я давно говорил, что нам нужно выбраться из «Апекса», чтобы проводить больше турниров в разных городах», − сказал президент UFC Дана Уайт, добавив, что уход из «Апекса» должен состояться в конце 2024 года.

Арена UFC Apex открылась в 2019 году, а турниры стала принимать в начале пандемии коронавируса в 2020 году: с тех пор там прошел 91 турнир серий Fight Night и UFC on ESPN, а также семь номерных ивентов.

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6 комментариев
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На Гавайях когда-нибудь проведут турнир, или там нельзя по закону?
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Наконецто епт
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Для пандемии был норм вариант когда зрителей нельзя было много собирать, и основной уклон был в зарабатывании на трансляциях. И эта своя арена, да ещё и нелалеко от их штаб квартиры, была у них почти как "бойцовский остров". Да и-платить за аренду крупной арены, когда с билетов всё равно много не заработаешь, смысла особого не было.
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Ответ Лех.Валенса
На Гавайях когда-нибудь проведут турнир, или там нельзя по закону?
Ну Белик вроде проводил
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