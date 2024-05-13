Камбосос вызвал Гарсию: «Давай устроим уличную драку! К черту ринг! Используй все, что захочешь»

Джордж Камбосос хочет подраться с Райаном Гарсией.

«Я выиграл больше поясов, чем ты когда-либо сможешь, даже мошенническим путем. Я лучше выйду и проиграю лучшим, как мужчина, чем буду жульничать с преимуществом в весе и допингом, как ты.

Давай устроим уличную драку! К черту ринг! Используй все, что захочешь», – обратился в соцсетях Джордж Камбосос-младший к Райану Гарсии.

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