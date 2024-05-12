Ломаченко признался, что думал уйти из спорта после проигрыша Хейни: «Остался, потому что отец хотел титул»

Теги легкий вес Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко бокс Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко объяснил, почему не ушел из бокса после проигрыша Дэвину Хейни.

«Этот титул для отца, потому что после боя с Хейни мне хотелось завершить карьеру. Тогда я себе все доказал в этом спорте, мне не нужно было продолжать.

Но отец каждый день кидал мне новости про меня, про последний бой, хайлайты. И я почувствовал, что он хочет продолжать идти к титулу.

И он сказал мне: «Эй, нужно попробовать еще раз, подраться снова за титул». Было тяжело решиться, потому что я устал. Но я люблю семью и люблю отца», − сказал чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко, нокаутировавший Джорджа Камбососа в титульном бою.

Напомним, что в мае-2023 Ломаченко проиграл Дэвину Хейни единогласным решением судей.

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