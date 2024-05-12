Усик поздравил Ломаченко с победой над Камбососом: «Слава Богу за все»
Александр Усик поздравил Василия Ломаченко с победой над Джорджем Камбососом.
Напомним, что Василий Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа и стал новым чемпионом IBF в легком весе.
«Поздравляю, брат. Слава Богу за все», − написал в соцсетях чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе Александр Усик, которому 18 мая предстоит бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.
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