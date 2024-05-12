Усик поздравил Ломаченко с победой над Камбососом: «Слава Богу за все»

Александр Усик поздравил Василия Ломаченко с победой над Джорджем Камбососом.

Напомним, что нокаутировал и стал новым чемпионом IBF в легком весе.

«Поздравляю, брат. Слава Богу за все», − написал в соцсетях чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе , которому 18 мая предстоит бой за звание абсолютного чемпиона мира против .

«Раньше я называл Лому механиком, сегодня он профессор». Перформанс Ломаченко – восторг

Ураганный Ломаченко – снова чемпион: весь бой избивал Камбососа, а потом нокаутировал