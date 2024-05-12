Камбосос отреагировал на проигрыш Ломаченко: «Никогда не выбирал удобных соперников, Лома − один из лучших»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Джордж Камбосос-младший Ломаченко – Камбосос Бокс/MMA/UFC

Джордж Камбосос назвал Василия Ломаченко одним из лучших соперников.

«Я отдал все силы сегодня, никогда не выбирал удобных соперников. Лома − один из лучших оппонентов.

Со мной все хорошо, я здоров. Пытался победить изо всех сил каждую секунду боя. Спасибо всем фанатам за поддержку», − написал в соцсетях боксер-легковес Джордж Камбосос.

Напомним, что Василий Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде боя за титул IBF в легком весе.

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