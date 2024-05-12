Порье − о победе Ломаченко: «Самый техничный боксер, без сомнений»

Дастин Порье похвалил Василия Ломаченко после его победы над Джорджем Камбососом.

«Лома − это самый техничный из действующих боксеров, без сомнений», − написал в соцсетях легковес UFC Дастин Порье.

Напомним, что нокаутировал в 11-м раунде и стал чемпионом IBF в легком весе.

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