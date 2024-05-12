Порье − о победе Ломаченко: «Самый техничный боксер, без сомнений»
Дастин Порье похвалил Василия Ломаченко после его победы над Джорджем Камбососом.
«Лома − это самый техничный из действующих боксеров, без сомнений», − написал в соцсетях легковес UFC Дастин Порье.
Напомним, что Василий Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом IBF в легком весе.
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