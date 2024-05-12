Судейские карточки боя Ломаченко − Камбосос: Василий разгромно вел на момент нокаута
Василий Ломаченко громил Джорджа Камбососа по мнению судей на момент нокаута.
В ночь на 12 мая Василий Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа в 11-м раунде и стал новым чемпионом IBF в легком весе.
На момент остановки поединка Ломаченко разгромно вел по очкам: двое судей насчитали 99-91, еще один − 98-92.
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