Судейские карточки боя Ломаченко − Камбосос: Василий разгромно вел на момент нокаута

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко громил Джорджа Камбососа по мнению судей на момент нокаута.

В ночь на 12 мая Василий Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа в 11-м раунде и стал новым чемпионом IBF в легком весе.

На момент остановки поединка Ломаченко разгромно вел по очкам: двое судей насчитали 99-91, еще один − 98-92.

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