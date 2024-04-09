Шара Буллет допускает, что подерется с Чимаевым: «Мы в одном весе, оба хотим пояс. Но только Всевышний знает будущее»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет заявил, что считает возможным бой с Хамзатом Чимаевым.

«Не знаю, что сказать. Если UFC это интересно будет, и где-то на кону будет стоять пояс, то это возможно, бой может стать неизбежным. Мы в одной весовой категории.

Не знаю, как у кого судьба повернется-развернется. Возможен бой, мы оба хотим забрать пояс. Сейчас Хамзат ближе к поясу, а я только в начале пути.

Пока неизвестно, как все будет: может, он уже успеет выиграть пояс и уйти из спорта, а я туда только приду. События меняются постоянно, только Всевышний знает, что впереди.

Если зрителям это интересно, то и мне это интересно. А себе что-то доказать, что я лучше − такого нет. Для меня главное, чтобы впереди было мое золото», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

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3 комментария
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Ответ Адам Нинуху
Комментарий удален модератором
А ты почему Всевышний с маленькой буквы пишешь? И если ты надеяшься их от него получить, хочу тебя огорчить, он их не выдаёт))) так что ходить тебе без них)))
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Ответ Мага осторожный
За кого Всевышний будет болеть интересно?
Комментарий удален модератором
Ответ Мага осторожный
А ты почему Всевышний с маленькой буквы пишешь? И если ты надеяшься их от него получить, хочу тебя огорчить, он их не выдаёт))) так что ходить тебе без них)))
Ты же как то живёшь без них
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