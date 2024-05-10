Роман Долидзе и Мичел Перейра подерутся в ночь на 9 июня (журналист Марсель Дорфф)
Роман Долидзе станет следующим соперником Мичела Перейры.
Как сообщает журналист Марсель Дорфф, поединок в среднем весе пройдет в ночь на 9 июня в Луисвилле (Кентукки) на турнире UFC on ESPN 57.
Перейра с марта провел уже два боя, финишировав Михала Олексейчука и Игоря Потерю меньше, чем за две минуты.
Долидзе идет на серии из двух поражений: в марте-2023 и феврале-2024 он проиграл Марвину Веттори и Нассурдину Имавову.
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