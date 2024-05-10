Роман Долидзе и Мичел Перейра подерутся в ночь на 9 июня (журналист Марсель Дорфф)

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Долидзе Михал Олексейчук Мичел Перейра Марвин Веттори Игорь Потеря Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

Роман Долидзе станет следующим соперником Мичела Перейры.

Как сообщает журналист Марсель Дорфф, поединок в среднем весе пройдет в ночь на 9 июня в Луисвилле (Кентукки) на турнире UFC on ESPN 57.

Перейра с марта провел уже два боя, финишировав Михала Олексейчука и Игоря Потерю меньше, чем за две минуты.

Долидзе идет на серии из двух поражений: в марте-2023 и феврале-2024 он проиграл Марвину Веттори и Нассурдину Имавову.

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2 комментария
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Я не понимаю юфс…..Перейра 7-8 боев подряд выиграл динамично….когда ему будут топовых бойцов давать
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Ответ Сиражудин Халало
Я не понимаю юфс…..Перейра 7-8 боев подряд выиграл динамично….когда ему будут топовых бойцов давать
Ну вот и дали, топ-11 рейтинга, сам Перейра 13 номер. Побъет в топ 10 попадет.
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