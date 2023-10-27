Уайт объяснил, почему Миочич не будет драться за временный титул: «Это полное неуважение к Стипе»
Дана Уайт объяснил, почему Стипе Миочич не будет биться на турнире UFC 295.
«Стипе не будет драться за временный титул. У вас есть величайший тяжеловес всех времен против величайшего мастера боевых искусств всех времен. Это бой за наследие для обоих парней. Звонить Стипе и просить его драться за временный титул – это полное неуважение.
Это бой двух легенд. Наследие. Два величайших бойца, которые когда-либо занимались этим. Фанаты хотят это видеть, я хочу это видеть, и они оба хотят это сделать», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Джонс – об отмене боя с Миочичем: «Извиняюсь перед Стипе и его командой»
Пока что на моей памяти это самая цирковая ситуация в UFC, когда спортивные принципы не отодвигаются в сторону, а полностью игнорируются.
на мой взгляд, Стипе в рейтингах незаслуженно, и самый слабый в топ-5, а может и в топ-10
Миочич ждёт денежный бой с Джонсом всё. Ему уже не нужны другие бои
P.S. Как это никто не может с Павловичем пережить первый раунд? С Оверимом Павлович не пережил первый раунд.