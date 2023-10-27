Уайт объяснил, почему Миочич не будет драться за временный титул: «Это полное неуважение к Стипе»

Теги UFC Дана Уайт MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Джонс - Миочич Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт объяснил, почему Стипе Миочич не будет биться на турнире UFC 295.

«Стипе не будет драться за временный титул. У вас есть величайший тяжеловес всех времен против величайшего мастера боевых искусств всех времен. Это бой за наследие для обоих парней. Звонить Стипе и просить его драться за временный титул – это полное неуважение.

Это бой двух легенд. Наследие. Два величайших бойца, которые когда-либо занимались этим. Фанаты хотят это видеть, я хочу это видеть, и они оба хотят это сделать», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Джонс – об отмене боя с Миочичем: «Извиняюсь перед Стипе и его командой»

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24 комментария

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Sigmat
Зачем Павлович был запасным)
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skytent1
В марте будет 3 года с последнего боя Стипе и его поражения Нганну. Ну дали бы хоть какой-то бой ветерану , чтобы был в тонусе
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Владислав Журавлев
Зато текущая ситуация со стаpиками нихочухами - большее неуважение ко всему дивизиону
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barcelonistas
Он ещё сказал, что первым соперником Джонса после возвращения все равно будет Миочич, а не временный чемпион. В истории промоушена такое когда то было вообще?
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Максон121
Звучит как полная херня,но не удивлюсь такому
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Борис _____
Ну да, ну да. Звонить бойцу с предложением подраться - это неуважение) Поэтому Миочич четвёртый год без боёв - очень уж уважают мужика.

Пока что на моей памяти это самая цирковая ситуация в UFC, когда спортивные принципы не отодвигаются в сторону, а полностью игнорируются.
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besik
Называть их двоих величайшими всех времен может только лысый шарлатан UFC
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Muerte
ну понятно, если Миочича сейчас Павлович сложит (а он сложит Стипе на 100%) потом не с кем Джонсу выходить. Вот и прячут Стипе идущего на поражении с 3х летним простоем. Про уважение к Миочичу от Уайта смешно слышать.
на мой взгляд, Стипе в рейтингах незаслуженно, и самый слабый в топ-5, а может и в топ-10
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Muerte
Ответ il buono
Фанаты, жду Ваш выход про то, как Миочич в очередной раз слился с боя. Вообще, интересно было бы узнать мнение Стипе. Не факт, что он рад такому уважению
ага, Стипе мечтает выскочить против носорога, с которым никто 1ый раунд пережить не может, ага... белый Нганну, чтобы ещё раз заснуть...
Миочич ждёт денежный бой с Джонсом всё. Ему уже не нужны другие бои
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evgenbalukov
Пен си я
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Максон121
Ответ barcelonistas
Он ещё сказал, что первым соперником Джонса после возвращения все равно будет Миочич, а не временный чемпион. В истории промоушена такое когда то было вообще?
Если никакой пояс не будет разыгрываться,то почему нет?Хотя в любом случае мутная история это все
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Maxtraxer911
Ответ barcelonistas
Он ещё сказал, что первым соперником Джонса после возвращения все равно будет Миочич, а не временный чемпион. В истории промоушена такое когда то было вообще?
Колби Ковингтон как-то проводил защиту временного пояса, если не ошибаюсь)
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barcelonistas
Ответ ironboy
Было. Тони был обладателем пояса временного чемпиона легкого веса, но, к сожалению, так и не подрался за титул.
Да, действительно было.
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ironboy
Ответ barcelonistas
Он ещё сказал, что первым соперником Джонса после возвращения все равно будет Миочич, а не временный чемпион. В истории промоушена такое когда то было вообще?
Было. Тони был обладателем пояса временного чемпиона легкого веса, но, к сожалению, так и не подрался за титул.
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barcelonistas
Ответ Максон121
Если никакой пояс не будет разыгрываться,то почему нет?Хотя в любом случае мутная история это все
Почему? Пояс у Джонса остаётся. Он его после возвращения разыграет, но не с временным чемпионом, а с Миочичем. А временный чемпион ждать будет 🤷
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ScorpionN***
Ответ Sigmat
Зачем Павлович был запасным)
Видимо на случай вылета одного Стипе
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Dr.aydar
Ответ Sigmat
Зачем Павлович был запасным)
С Павловичем особ денег не поднимешь
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Александр Степанов
Ответ Sigmat
Зачем Павлович был запасным)
Для статуса
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il buono
Ответ Muerte
ага, Стипе мечтает выскочить против носорога, с которым никто 1ый раунд пережить не может, ага... белый Нганну, чтобы ещё раз заснуть... Миочич ждёт денежный бой с Джонсом всё. Ему уже не нужны другие бои
Что я и говорил. Люди верят в свои убеждения, а не факты. Одно из убеждений здесь на сайте, что Миочич избегает боев.

P.S. Как это никто не может с Павловичем пережить первый раунд? С Оверимом Павлович не пережил первый раунд.
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San9
Значит будет защита временного пояса против Гана, иначе больше года ждать придется)) Бред конечно тот еще.
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justburn
Сколько у Джонса простой будет? 1,5 года? Тормозить дивизион столько времени ради одного боя, пускай и легенд.
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