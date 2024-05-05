Джонс заявил, что знает дату возвращения: «Позволю боссу Уайту объявить»

Джон Джонс заявил, что определился с датой возвращения в октагон.

«У меня есть дата. Позволю боссу объявить об этом», − написал в соцсетях чемпион в тяжелом весе Джон Джонс.

Напомним, что Джонс стал чемпионом в тяжелом весе после победы над в марте-2023. В ноябре-2023 Джон должен был защищать титул в поединке со , но бой отменили из-за травмы у Джонса.

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