Джонс заявил, что знает дату возвращения: «Позволю боссу Уайту объявить»
Джон Джонс заявил, что определился с датой возвращения в октагон.
«У меня есть дата. Позволю боссу Дане Уайту объявить об этом», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Напомним, что Джонс стал чемпионом в тяжелом весе после победы над Сирилом Ганом в марте-2023. В ноябре-2023 Джон должен был защищать титул в поединке со Стипе Миочичем, но бой отменили из-за травмы у Джонса.
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