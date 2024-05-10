Миочич назвал возможную дату боя с Джонсом: «Может быть, в ноябре в Нью-Йорке»
Стипе Миочич заявил, что бой с Джоном Джонсом может пройти в ноябре-2024.
Изначально бой Миочича и Джонса должен был пройти в ноябре-2023, но его отменили из-за травмы у Джона.
«Мне плевать на титул. Я просто хочу подраться с Джоном Джонсом. Это может быть просто бой между нами.
Когда бой? Были разговоры об июле, но теперь это невозможно. Думаю, что, может быть, в ноябре в Нью-Йорке», − сказал тяжеловес UFC Стипе Миочич.
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