Джонс объяснил, почему хочет драться с Миочичем, а не Аспиналлом: «Я говорил, что могу уйти после боя со Стипе еще до чемпионства Тома»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс объяснил, почему не хочет драться с Томом Аспиналлом.

«Я говорил о планах уйти на пенсию еще до того, как появился временный чемпион. Если бы Сергей стал чемпионом, для меня бы ничего не поменялось.

Мне нравится, как британцы сами убедили себя, что я боюсь их временного чемпиона. Теперь мне открыта новая фан-база, они знают, кто настоящий чемпион», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Напомним, что временный титул в тяжелом весе UFC был введен из-за переноса боя Джона Джонса и Стипе Миочича. В ноябре-2023 Том Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича и забрал пояс.

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2 комментария
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Ответ Rollan Kerey
Аспиналл - будущий чемпион и надолго. Павлович и в реванш отлетит скорее всего. Может Перейра только дать конкуренцию.
Не трепись языком без толку
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