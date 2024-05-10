Джонс объяснил, почему хочет драться с Миочичем, а не Аспиналлом: «Я говорил, что могу уйти после боя со Стипе еще до чемпионства Тома»
Джон Джонс объяснил, почему не хочет драться с Томом Аспиналлом.
«Я говорил о планах уйти на пенсию еще до того, как появился временный чемпион. Если бы Сергей стал чемпионом, для меня бы ничего не поменялось.
Мне нравится, как британцы сами убедили себя, что я боюсь их временного чемпиона. Теперь мне открыта новая фан-база, они знают, кто настоящий чемпион», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Напомним, что временный титул в тяжелом весе UFC был введен из-за переноса боя Джона Джонса и Стипе Миочича. В ноябре-2023 Том Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича и забрал пояс.
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