Джон Джонс: «Освободить титул? Возможно, после победы над Миочичем»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс заявил, что может отказаться от титула UFC в тяжелом весе.

«Освободить пояс? Может быть, после того, как я выиграю следующий бой. Сейчас я не могу кому-то позволить забрать мой рекорд», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Напомним, что Джон Джонс – бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. В 2020 году он добровольно отказался от пояса в категории до 93 кг, начав подготовку к переходу в тяжелый дивизион.

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