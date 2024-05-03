Джонс ответил недовольному фанату: «Бой с Аспиналлом больше, чем с Перейрой? Том нужен только британцам»

Джон Джонс заявил, что его не интересует бой с Томом Аспиналлом.

«Ты действительно думаешь, что бой с более масштабный, чем столкновение с Перейрой?

Аспиналл популярен только в Великобритании, вот так новость. Перейра − одна из самых популярных персон, которые только были в этом спорте.

Том − претендент, который выиграл пояс у другого претендента, нужно было спасать турнир в «Мэдисон-сквер-гарден».

Я же думаю о долларах, наследии, смотрю на это более глобально. А не о том, что британские фанаты мечтают это увидеть», − написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс.

Напомним, что Том Аспиналл стал временным чемпионом UFC на турнире UFC 295, когда нокаутировал . Изначально на турнире должен был состояться бой Джона Джонса и , который отменили из-за травмы у чемпиона.

Джонс хочет драться с Перейрой: «Бой с Алексом − возможный следующий шаг после Миочича»

Джонс обратился к фанатам: «Какой мой бой вы бы хотели увидеть? С Аспиналлом или Перейрой?»