Джонс ответил недовольному фанату: «Бой с Аспиналлом больше, чем с Перейрой? Том нужен только британцам»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович Том Аспиналл Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс заявил, что его не интересует бой с Томом Аспиналлом.

«Ты действительно думаешь, что бой с Томом более масштабный, чем столкновение с Перейрой?

Аспиналл популярен только в Великобритании, вот так новость. Перейра − одна из самых популярных персон, которые только были в этом спорте.

Том − претендент, который выиграл пояс у другого претендента, нужно было спасать турнир в «Мэдисон-сквер-гарден».

Я же думаю о долларах, наследии, смотрю на это более глобально. А не о том, что британские фанаты мечтают это увидеть», − написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс.

Напомним, что Том Аспиналл стал временным чемпионом UFC на турнире UFC 295, когда нокаутировал Сергея Павловича. Изначально на турнире должен был состояться бой Джона Джонса и Стипе Миочича, который отменили из-за травмы у чемпиона.

Джонс хочет драться с Перейрой: «Бой с Алексом − возможный следующий шаг после Миочича»

Джонс обратился к фанатам: «Какой мой бой вы бы хотели увидеть? С Аспиналлом или Перейрой?»

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7 комментариев
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проиграть боится
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Ответ <Inter>
проиграть боится
это просто бизнес, а Джонс на работе хочет зарабатывать деньги, а не реализовывать мечты подростков
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Как технично съезжает с темы Джонни
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Бонз всегда говорил об уровнях и сейчас неудивительно, что он хочет драться только с легендами
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Как-то совсем не правильно отфутболивать Тома от поединка за титул, пока наевший бока и живот Джонс будет зарабатывать доллары и творить свою историю. Защита титула со старым пожарником и следующая защита против недавнего средневеса, это просто 🤦
К Перейре отношусь с уважением, буду болеть за него, если этот бой случится.
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Ответ <Inter>
проиграть боится
🤡
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Ответ madaev
🤡
Зачем так? Он после чемпионства в себя не пришел еще. Будь снисходительней)
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