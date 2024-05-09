Джонс начал подготовку к следующему бою: «Не могу дождаться возвращения в форму»

Теги UFC MMA Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс сообщил, что начал подготовку к следующему поединку.

«Не могу дождаться официального возвращения в форму! Наслаждаюсь процессом. Это я за работой», – написал в социальных сетях чемпион UFC в тяжелом весе.

Джонс (27-1) в последний раз дрался в марте-2023, когда победил Сирила Гана удушающим приемом. В октябре прошлого года он получил разрыв грудной мышцы и перенес операцию, а в январе ему прооперировали левый локоть.

Джонс заявил, что знает дату возвращения: «Позволю боссу Уайту объявить»

Джонс рассказал о восстановлении после травмы: «Я добился удивительного прогресса. Все происходит очень быстро»

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2 комментария
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