Джонс начал подготовку к следующему бою: «Не могу дождаться возвращения в форму»
Джон Джонс сообщил, что начал подготовку к следующему поединку.
«Не могу дождаться официального возвращения в форму! Наслаждаюсь процессом. Это я за работой», – написал в социальных сетях чемпион UFC в тяжелом весе.
Джонс (27-1) в последний раз дрался в марте-2023, когда победил Сирила Гана удушающим приемом. В октябре прошлого года он получил разрыв грудной мышцы и перенес операцию, а в январе ему прооперировали левый локоть.
Джонс заявил, что знает дату возвращения: «Позволю боссу Уайту объявить»
Джонс рассказал о восстановлении после травмы: «Я добился удивительного прогресса. Все происходит очень быстро»