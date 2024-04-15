Джонс ответил на критику поединка с Миочичем: «К черту самый главный бой в его жизни. Давайте лишим его семью заработка, да?»

Теги UFC MMA Джон Джонс Стипе Миочич Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс недоволен отношением фанатов к поединку со Стипе Миочичем.

«Как поможет моему наследию бой с 40-летним пожарником? Действительно, к черту самый большой поединок в его жизни. Лишим его семью всех денег, которые мог бы принести этот бой. Давайте просто уберем его с дороги, ведь так устроена жизнь», – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс.

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3 комментария
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Ахах)) сердобольный Боунс переживает о семье Миочича
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Ответ Фрэнк Канистра
Ахах)) сердобольный Боунс переживает о семье Миочича
Я почти прослезился от такого милосердия от великодушного Джонса
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Во всём, есть - белое и чёрное. Правда и ложь.
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