Джонс ответил на критику поединка с Миочичем: «К черту самый главный бой в его жизни. Давайте лишим его семью заработка, да?»

Джон Джонс недоволен отношением фанатов к поединку со Стипе Миочичем.

«Как поможет моему наследию бой с 40-летним пожарником? Действительно, к черту самый большой поединок в его жизни. Лишим его семью всех денег, которые мог бы принести этот бой. Давайте просто уберем его с дороги, ведь так устроена жизнь», – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс.

Уайт заявил, что победитель боя Джонс − Миочич подерется с Аспиналлом: «Как кто-то из них может не дать шанс Тому?»

Уайт заявил, что бой Джонса и Миочича должен состояться летом-2024