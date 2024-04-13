Адесанья хочет поединок с Чимаевым: «Если Хамзат победит Уиттакера, то хочу с ним подраться»

Исраэль Адесанья хочет бой с Хамзатом Чимаевым.

«Если Хамзат победит Уиттакера, я хочу с ним подраться. Мне нравится их бой. Хочу посмотреть, на что способен Чимаев. Интересно, что он сможет сделать в среднем весе против реально крутого бойца. Я видел, как он бился с Камару Усманом. Если бы этот бой продлился пять раундов, то он мог бы закончиться иначе», – заявил экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Поединок между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером возглавит турнир UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.

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