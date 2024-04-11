Стрикленд принял бой с Костой: «Пауло, твое желание исполнено. Да прольется кровь»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд заявил, что согласен драться с Пауло Костой.

«У меня была встреча с представителями UFC. Я сказал им, что моя цель − не быть богатым, а иметь возможность содержать семью после ухода из спорта.

Меня очень поддержали, все получилось. Спасибо вам, фанаты! Пауло Коста, так и быть, твое желание исполнено. Да прольется кровь», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд.

Коста обвинил Стрикленда в отказе от боя: «Мне предложили драться с Шоном 1 июня, но он сказал «нет»

Стрикленд объяснил отказ от боя с Костой: «Мне предложили базовый гонорар за бой через семь недель»

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