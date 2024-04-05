Чимаев попросил сделать 10-раундовым его поединок с Уиттакером: «Погнали!»

Хамзат Чимаев попросил увеличить количество раундов в бою с Робертом Уиттакером.

«10 раундов! Погнали! Впервые в истории, давайте сделаем это», – написал средневес UFC в социальных сетях, после чего удалил публикацию.

Поединок между и возглавит турнир UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.

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