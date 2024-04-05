Чимаев попросил сделать 10-раундовым его поединок с Уиттакером: «Погнали!»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев Уиттакер − Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев попросил увеличить количество раундов в бою с Робертом Уиттакером.

«10 раундов! Погнали! Впервые в истории, давайте сделаем это», – написал средневес UFC в социальных сетях, после чего удалил публикацию.

Поединок между Чимаевым и Уиттакером возглавит турнир UFC Saudi Arabia, который состоится 22 июня в Эр-Рияде.

Чимаев обещал «скоро увидеться» с пятью чемпионами UFC. Подерется, но опять с бывшим

Уиттакер – о бое с Чимаевым: «Знаю, что будет непросто. Постараюсь устроить войну»

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8 комментариев
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10 раундов и 7 кислородных баллонов )
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Он хотел написать 1 раунд, но случайно 0 нажал
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Так он во втором помрет 😒
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видимо знает что о нем говорят и пишут, задело
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Он не дописал: "Погнали... Отсюда!"
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Ответ Arcanar
В смысле? 10 по 3 как в боксе? Но это даже легче, ибо на 30’ чистого времени – 9’ отдыха. Даже 12 легче, чем 5х5
Так и по 10 дерутся
Немков от нехватки кислорода кончился в бою с Прохазкой
+1
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