Гуськов – о тренировках со Стриклендом: «В первом же спарринге нашел ему печень»

Богдан Гуськов рассказал о спаррингах с Шоном Стриклендом.

«Шон был моим основным спарринг‑партнером в эту подготовку. Мы провели раундов 40 или 50. Ему понравился мой стиль, мне понравился его стиль, у него есть это давление, и я сам любитель давить там соперника, выводить кардио на определенные уровни.

Как бы это ни звучало, но в первом же спарринге я ему нашел печень. А он же такой открытый парень, у него нет какого‑то высокомерия. Он ко мне подходит и пытается объяснить, что это то ли первый раз в его карьере, то ли первый раз за долгое время.

Короче, ему давно так не попадали. Но потом, кстати, ни разу не было, сколько бы я ни пытался добраться до его печени, а я достаточно неплохо ее нахожу. Но больше – нет», – сказал полутяжеловес UFC Богдан Гуськов.

Богдан Гуськов: «Стрикленд – простой мужик. По менталитету похож на русского»

Гуськов хочет титульник: «У меня три боя против топ-10 за полгода. Я всегда делаю шоу»