Гуськов – о тренировках со Стриклендом: «В первом же спарринге нашел ему печень»

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Богдан Гуськов Бокс/MMA/UFC

Богдан Гуськов рассказал о спаррингах с Шоном Стриклендом.

«Шон был моим основным спарринг‑партнером в эту подготовку. Мы провели раундов 40 или 50. Ему понравился мой стиль, мне понравился его стиль, у него есть это давление, и я сам любитель давить там соперника, выводить кардио на определенные уровни.

Как бы это ни звучало, но в первом же спарринге я ему нашел печень. А он же такой открытый парень, у него нет какого‑то высокомерия. Он ко мне подходит и пытается объяснить, что это то ли первый раз в его карьере, то ли первый раз за долгое время.

Короче, ему давно так не попадали. Но потом, кстати, ни разу не было, сколько бы я ни пытался добраться до его печени, а я достаточно неплохо ее нахожу. Но больше – нет», – сказал полутяжеловес UFC Богдан Гуськов.

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1 комментарий
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Гуськов на хайпе, не особо конечно вижу его в борьбе за топ 3, но…. По мне это реально Энтони Смити как внешне так и в боях, до звезды не дотянется , но пару задннц надрать из топа сможет
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