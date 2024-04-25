Богдан Гуськов: «Стрикленд – простой мужик. По менталитету похож на русского»

Богдан Гуськов заявил, что Шон Стрикленд похож на русского человека менталитетом.

«Он такой простой мужик. Если честно, многие говорят, что по менталитету Шон похож на русского. Что он думает, то и скажет тебе. Не будет кривить душой и заходить с разных сторон. Если его интересует какой-то вопрос, спросит напрямую.

Возможно, на камеру он говорит много трэш-тока, но людям нравится, что он не лезет за словом в карман. Стрикленд создает в зале определенную атмосферу», – сказал боец UFC Богдан Гуськов.

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