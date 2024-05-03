Энтони Смит − о сходстве с Богданом Гуськовым: «Было странно с ним фоткаться. Богдан очень добрый и уважительный»

Энтони Смит рассказал о знакомстве с Богданом Гуськовым.

«Наша первая встреча была странной, но он очень хороший парень. Мы с ним немного потренировались в Вегасе, поспарринговали. Он был очень уважителен и добр, было немного странно потом с ним фотографироваться», − сказал полутяжеловес UFC Энтони Смит.

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