Богдан Гуськов: «Смит просто съел Петрино. Сейчас мне интересен бой с Энтони»

Теги UFC MMA Энтони Смит Богдан Гуськов Бокс/MMA/UFC

Богдан Гуськов хочет поединок с Энтони Смитом.

«С кем хочу подраться? Я был готов назвать фамилию после UFC 301, когда закончился бой Виктора Петрино и Энтони Смита.

Я давал мало шансов Смиту, но, когда бой начался, он его прямо съел. Будто своим авторитетом задавил. Сейчас, конечно, Смит интересен больше, но как оно будет дальше, я не знаю. А после боя я специально не называл никакого имени, потому что мне было интересно, как пройдет их поединок в Бразилии. Почему-то я думал, если Петрино выиграет, то 100% следующий бой проведу с ним», – заявил боец UFC Богдан Гуськов.

Напомним, Витор Петрино (14-1) удушающим проиграл Энтони Смиту в первом раунде (38-19).

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