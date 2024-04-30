Гуськов − о попадании в топ-15 полутяжелого веса UFC: «Горд стать первым узбекистанцем, кому это удалось»
Богдан Гуськов отреагировал на попадание в топ-15 полутяжелого веса UFC.
«Это первый случай, когда боец из Узбекистана попал в топ-15 дивизиона. Это история, моя история.
Из Узбекистана в UFC дрались еще двое парней, но попасть в топ удалось только мне. Я очень счастлив», − сказал полутяжеловес UFC Богдан Гуськов, нокаутировавший Райана Спэнна на UFC Vegas 91.
Первым узбекистанцем в UFC стал Махмуд Мурадов, выступающий в промоушене с 2019 года (рекорд в лиге 4-2, 1 N/C). В 2020-м в UFC один бой провела Лилия Шакирова (проигрыш Лорен Мерфи). В 2023 году в UFC перешел Нурсултон Рузибоев, выигравший в промоушене два боя.
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