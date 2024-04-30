Гуськов − о попадании в топ-15 полутяжелого веса UFC: «Горд стать первым узбекистанцем, кому это удалось»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Махмуд Мурадов Райан Спэнн Нурсултон Рузибоев Богдан Гуськов Бокс/MMA/UFC

Богдан Гуськов отреагировал на попадание в топ-15 полутяжелого веса UFC.

«Это первый случай, когда боец из Узбекистана попал в топ-15 дивизиона. Это история, моя история.

Из Узбекистана в UFC дрались еще двое парней, но попасть в топ удалось только мне. Я очень счастлив», − сказал полутяжеловес UFC Богдан Гуськов, нокаутировавший Райана Спэнна на UFC Vegas 91.

Первым узбекистанцем в UFC стал Махмуд Мурадов, выступающий в промоушене с 2019 года (рекорд в лиге 4-2, 1 N/C). В 2020-м в UFC один бой провела Лилия Шакирова (проигрыш Лорен Мерфи). В 2023 году в UFC перешел Нурсултон Рузибоев, выигравший в промоушене два боя.

Обновление рейтингов UFC: Гуськов − 12-й номер полутяжелого дивизиона

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1 комментарий
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Красаво!!! С Перейрой его.
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